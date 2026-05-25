Furto nella notte | forzano la serratura e rubano un trattore pulisci spiagge

Nella notte, un trattore utilizzato per la pulizia delle spiagge è stato rubato dal deposito aziendale di Ostuni Ambiente in via del Commercio 2. I ladri hanno forzato la serratura per entrare e portare via il veicolo. Non ci sono ancora dettagli su eventuali testimoni o telecamere di sorveglianza.

OSTUNI - Un trattore destinato alla pulizia delle spiagge è stato sottratto nella notte dal deposito aziendale di Ostuni Ambiente, situato in via del Commercio 2. I dipendenti, arrivando al lavoro questa mattina (25 maggio 2026), hanno scoperto la serratura forzata e l'assenza del mezzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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