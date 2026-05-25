A Fucecchio, una squadra giovane ha concluso il campionato all’undicesimo posto, assicurandosi la salvezza con diverse giornate di anticipo. La gestione del gruppo si basa su un settore giovanile che ha contribuito alla crescita degli atleti. La società ha riconosciuto il lavoro dei giovani e la loro evoluzione durante la stagione, sottolineando il successo di un progetto orientato allo sviluppo di talenti locali.

Con la tranquilla salvezza arrivata anche questa stagione, chiusa all’undicesimo posto dagli uomini di mister Menichetti, il Giovani Fucecchio si appresta ad entrare nella sua decima stagione consecutiva in Eccellenza, risultato da lodare soprattutto per la filosofia che accompagna la società bianconera: quella di valorizzare il proprio settore giovanile e di integrarlo quanto possibile in Prima Squadra. ‘Giovani’ di nome e di fatto: l’età media della rosa di quest’anno è ampiamente la più bassa del proprio girone, con circa 22 anni, anche in un campionato tosto e che ha visto un livello decisamente alto tra la competizione. Dell’ottimo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fucecchio, la forza di un gruppo giovane e concreto. Gioia Del Carratore: "I nostri ragazzi stanno crescendo"

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