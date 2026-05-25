Frosinone denunciato un uomo per violazione del foglio di via | segnalato anche un 41enne

Notizia in breve

A Frosinone, un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato il foglio di via. Contestualmente, è stato segnalato anche un 41enne. La denuncia riguarda un cittadino italiano residente in un comune dell’hinterland frusinate, che non avrebbe rispettato un provvedimento del Questore. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle circostanze.