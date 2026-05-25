Frosinone denunciato un uomo per violazione del foglio di via | segnalato anche un 41enne
A Frosinone, un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato il foglio di via. Contestualmente, è stato segnalato anche un 41enne. La denuncia riguarda un cittadino italiano residente in un comune dell’hinterland frusinate, che non avrebbe rispettato un provvedimento del Questore. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle circostanze.
A Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano residente in un comune dell’hinterland frusinate per inosservanza di un provvedimento del Questore.L’uomo è stato fermato da una pattuglia delle Volanti in transito in Corso Francia, nella parte bassa del capoluogo. Alla vista. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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