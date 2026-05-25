A Pontedera si è svolta una giornata dedicata alle fragilità educative, al digitale e alle reti territoriali. L’evento ha coinvolto famiglie, scuole e comunità, con l’obiettivo di rafforzare fiducia e legami tra i diversi attori. Sono stati presentati interventi e iniziative per affrontare le difficoltà educative, promuovendo un dialogo tra le parti. Nessuna informazione su partecipanti o organizzatori è stata resa nota.

PONTEDERA Una giornata dedicata alle fragilità educative, al digitale e al valore delle reti territoriali per sostenere famiglie, scuola e comunità. Un’occasione di confronto e approfondimento sui cambiamenti che attraversano il mondo educativo e sulle sfide poste dalla comunicazione contemporanea. Al centro temi come l’uso consapevole dei media, relazioni educative, benessere emotivo e nuove forme di partecipazione. L’obiettivo è costruire alleanze educative capaci di accompagnare la crescita delle nuove generazioni. "Famiglie al centro, famiglie in gioco - Nessuno cresce da solo", è il titolo dell’evento che si è svolto nei giorni scorsi a Pontedera, al Museo Piaggio, una giornata dedicata a famiglie, relazioni e comunità per affrontare le sfide del presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fragilità educative e sfide. Le famiglie e il territorio: "Favorire fiducia e legami"

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