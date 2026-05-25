Forbidden fruit 3 replica puntata 25 maggio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 25 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz è rimasta colpita da un uomo particolarmente sfacciato che ha conosciuto in ufficio, Kerim, amico di Bulent. Lo racconta ad Ender, che le consiglia di stargli lontana e le procura un appuntamento a cena con un amico di Kaya. Emir cerca di far colpo su Dilara facendo finta che Yildiz sia la sua assistente. Lila racconta a Yildiz che Zehra ha ripreso a bere: Yildiz rimprovera Zehra e getta via tutte le bottiglie che sono in casa. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 139 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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