Antonio Tajani ha dichiarato che la vicenda dei due attivisti italiani detenuti in Libia è sotto osservazione. Oggi si deciderà se procedere con l'espulsione. La situazione riguarda i due attivisti coinvolti in una operazione di solidarietà nel Mediterraneo. La decisione sarà presa nelle prossime ore, mentre le autorità italiane monitorano attentamente l’evolversi della vicenda.

Antonio Tajani sta seguendo la vicenda dei due attivisti italiani della Flotilla in Libia. Global Sumud Italia domenica aveva riferito che si erano persi i contatti con un gruppo del Global Sumud Land Convoy, che includeva italiani, dopo che si erano avvicinati a un posto di blocco a Sirte per negoziare il passaggio. “Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l’udienza davanti al giudice, mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa “, ha detto il ministro degli Esteri a margine di un convegno della Treccani a Roma. “Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione, come abbiamo seguito gli altri che erano in Israele, così seguiamo questi che sono in Libia, come facciamo per tutti i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Tajani sugli attivisti fermi in Libia: "Seguiamo la vicenda, oggi si decide per l'espulsione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flotilla, Tajani sugli attivisti fermi in Libia: Seguiamo la vicenda, oggi si decide

Notizie e thread social correlati

Attivisti italiani della Flotilla bloccati in Libia: “Trattati come clandestini”Gli attivisti italiani della Flotilla sono stati portati a Bengasi, in Libia, dove riferiscono di essere stati trattati come clandestini.

Flotilla, Israele si infuria e risponde a Meloni: spunta il video sugli attivistiNegli ultimi giorni si sono susseguite tensioni tra Israele e un gruppo di attivisti che avevano organizzato una flottiglia nel Mar Mediterraneo.

Temi più discussi: Flotilla, l’Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni al ministro Ben Gvir; Flotilla, Tajani: Giovedì il rientro degli attivisti italiani, l’Europa condanna Israele; Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla in ginocchio, bendati e ammanettati: Benvenuti in Israele. Mattarella: Livello infimo e incivile. L'ira di Meloni e Tajani. E Netanyahu: Un errore; 'Botte e abusi sessuali', racconti shock della Flotilla. Rientrati gli italiani rilasciati da Israele.

#Tajani chiede a #Kallas sanzioni #Ue contro #BenGvir dopo il video sugli attivisti della #Flotilla fermati da #Israele. Tutti hanno lasciato il Paese: Carotenuto e Mantovani sono rientrati in Italia. Il giornalista denuncia: Picchiati, con manette e catene x.com

Flotilla, Tajani sugli attivisti fermi in Libia: Seguiamo la vicenda, oggi si decide per l'espulsione(LaPresse) Antonio Tajani sta seguendo la vicenda dei due attivisti italiani della Flotilla in Libia. Global Sumud Italia domenica aveva riferito che si erano persi i contatti con un gruppo del Global ... stream24.ilsole24ore.com

Caso Flotilla, Tajani alza il livello contro Ben-Gvir: Chieste sanzioni all’UeDalle richieste avanzate da Antonio Tajani di sanzionare Ben Gvir alle tensioni diplomatiche con Israele, il caso della Flotilla accende il dibattito politico italiano tra accuse, polemiche e testimon ... notizie.it