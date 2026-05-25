Flop clamoroso Elezioni comunali c’è una sorpresa
Le elezioni comunali del 2026 si sono concluse con risultati inattesi. I seggi sono rimasti aperti fino alle 15, poi è iniziato lo scrutinio. La tornata elettorale ha portato a risultati sorprendenti rispetto alle previsioni, senza che siano stati ancora comunicati i dati ufficiali. I voti sono stati conteggiati e si attendono le dichiarazioni ufficiali sulle percentuali di voto e le eventuali riconferme o novità nelle amministrazioni comunali.
Si chiude la tornata delle elezioni comunali 2026: i seggi restano aperti fino alle 15 e, subito dopo, prende il via lo scrutinio. Il voto coinvolge oltre 800 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi di provincia, con un peso politico rilevante per gli equilibri nazionali tra centrodestra e centrosinistra. Sono oltre 6,6 milioni gli elettori chiamati alle urne. Nei comuni con più di 15mila abitanti, se nessun candidato supera il 50%+1, è previsto il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. Tra le città più osservate ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Prato, Avellino, Mantova, Messina e Crotone. Le prime indicazioni arrivano dagli... 🔗 Leggi su Tvzap.it
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