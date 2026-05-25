Flop clamoroso Elezioni comunali c’è una sorpresa

Notizia in breve

Le elezioni comunali del 2026 si sono concluse con risultati inattesi. I seggi sono rimasti aperti fino alle 15, poi è iniziato lo scrutinio. La tornata elettorale ha portato a risultati sorprendenti rispetto alle previsioni, senza che siano stati ancora comunicati i dati ufficiali. I voti sono stati conteggiati e si attendono le dichiarazioni ufficiali sulle percentuali di voto e le eventuali riconferme o novità nelle amministrazioni comunali.