Flixbus premia gli autisti | Valorizziamo il loro impegno
Nella sede di Milano si è svolta la terza edizione di ’FlixStars Day’, evento dedicato agli autisti di FlixBus. Durante l’incontro, l’azienda ha annunciato premi e riconoscimenti per valorizzare il loro impegno quotidiano. L’evento ha coinvolto i conducenti, che hanno condiviso esperienze e testimonianze sul lavoro. Nessuna informazione è stata fornita su altri dettagli dell’evento o sui premi assegnati.
SI È TENUTA nella sede FlixBus a Milano la terza edizione di ’FlixStars Day’, l’evento ideato nel 2024 per raccontare il mondo dei viaggi in autobus dalla prospettiva dell’autista. L’obiettivo dell’iniziativa, strutturata come una cerimonia di premiazione, è quello di valorizzare il ruolo degli autisti nell’ambito del servizio di FlixBus in Italia, dove l’operatore ha trasportato oltre 50 milioni di passeggeri in poco più di dieci anni con una rete capillare di collegamenti diretti fra oltre 300 città. In questa terza edizione, sono stati consegnati cinque premi ad altrettanti autisti: il premio Autista Stellato, per l’autista che ha.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
autista autobus con tablet e telefono. gravissimo! da licenziare in tronco.
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