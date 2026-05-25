Flixbus premia gli autisti | Valorizziamo il loro impegno

Notizia in breve

Nella sede di Milano si è svolta la terza edizione di ’FlixStars Day’, evento dedicato agli autisti di FlixBus. Durante l’incontro, l’azienda ha annunciato premi e riconoscimenti per valorizzare il loro impegno quotidiano. L’evento ha coinvolto i conducenti, che hanno condiviso esperienze e testimonianze sul lavoro. Nessuna informazione è stata fornita su altri dettagli dell’evento o sui premi assegnati.