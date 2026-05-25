Film in uscita questa settimana al cinema 18 maggio – 24 maggio

Da nonewsmagazine.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro nuovi film arrivano questa settimana in sala, dal 18 al 24 maggio. Tra le uscite, un thriller con atmosfere intense, una commedia romantica e un film d’azione con effetti speciali. Le pellicole sono state distribuite in diverse sale italiane e sono disponibili per il pubblico fino alla fine della settimana. Non ci sono anteprime o proiezioni speciali annunciate, solo le uscite regolari previste per questa finestra temporale.

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Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 18 maggio al 24 maggio. Bianca. Data di uscita: 25 maggio 2026 Regia: Nanni Moretti Cast: Roberto Vezzosi, Alberto Cracco, Mario Monaci Toschi, Mauro Fabretti Genere:  Drammatico, Italia 1984, 95 min. La messa è finita. Data di uscita: 25 maggio 2026 Regia: Nanni Moretti Cast: Umberto Bellissimo, Manfredi Aliquò, Luigi Moretti, Giovanni Buttafava Genere:  Drammatico, Italia 1985, 94 min. Nobody Knows. Data di uscita: 25 maggio 2026 Regia: Kore’eda Hirokazu Cast: Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura, Momoko Shimizu Genere:  Drammatico, Giappone 2004, 141 min. King Marracash. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Le Nuove Uscite al Cinema dal 14 Maggio 2026

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