Film in uscita questa settimana al cinema 18 maggio – 24 maggio

Notizia in breve

Quattro nuovi film arrivano questa settimana in sala, dal 18 al 24 maggio. Tra le uscite, un thriller con atmosfere intense, una commedia romantica e un film d’azione con effetti speciali. Le pellicole sono state distribuite in diverse sale italiane e sono disponibili per il pubblico fino alla fine della settimana. Non ci sono anteprime o proiezioni speciali annunciate, solo le uscite regolari previste per questa finestra temporale.