Fiera Rho scatta la zona a vigilanza rafforzata per l' Artigiano in Fiera | la mappa delle vie coinvolte

Garantire la massima sicurezza e l'ordinato svolgimento di uno degli eventi più attesi della stagione. Con questo obiettivo il prefetto di Milano ha adottato un provvedimento strategico che istituisce una zona a vigilanza rafforzata nelle aree limitrofe al quartiere fieristico di Fiera Milano Rho. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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