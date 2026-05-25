Il Festival dell’Economia di Trento del 2026 ha registrato 45mila presenze, con 830 relatori e 350 eventi distribuiti su cinque giornate. I partecipanti sono stati numerosi e provenienti da diverse regioni, con una forte presenza di giovani. L’evento ha coinvolto un pubblico ampio e diversificato, consolidando la sua posizione come appuntamento di riferimento nel settore. I numeri sono i più alti mai registrati nella storia del festival.

“Un’edizione eccezionale, per contenuti e partecipazione, che ha avuto i numeri più alti di sempre: 45mila presenze di pubblico, 830 relatori, 350 eventi in cinque giornate e un richiamo unico, con il 95% delle strutture ricettive occupate a Trento. Un Festival pluralista, interattivo per le tante domande del pubblico, e popolare. Un evento che soprattutto ha visto i giovani pienamente protagonisti. Trento e il Trentino si sono confermati centrali a livello nazionale e internazionale, grazie ad una manifestazione per la quale vanno ringraziati tutti coloro che vi hanno contribuito: dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing alle forze dell’ordine e ai tecnici, comprendendo il team dell’Ufficio stampa della Provincia che per la prima volta ha lavorato al Festival senza il suo responsabile Giampaolo Pedrotti ”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Festival dell’Economia di Trento 2026: 45mila presenze e 350 eventi, giovani protagonisti

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Festival dell'economia di Trento, edizione da record

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