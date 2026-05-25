La Serie B 2026-2027 aspetta di riempire le ultime due caselle rimaste vuote, ma c’è chi continua a festeggiare le vittorie stagionali con iniziative particolari. È il caso del Vicenza (che ha dominato il campionato di C1) e del suo presidente Stefano Rosso, calciatore per un giorno nella seconda edizione della “Sponsor Cup” che si è svolta a Bassano. Un torneo di calcio a otto nei campi in erba dello Sporting 55, sede degli allenamenti dei biancorossi. Per una volta le parti si sono invertite: i calciatori freschi di promozione e l’allenatore Fabio Gallo si sono accomodati in tribuna per seguire le gesta del loro “capo”, impegnato a sfidare le squadre messe su dalle aziende partner della Diesel e del Vicenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Festa Vicenza, Stefano Rosso in campo alla "Sponsor Cup" di Bassano

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VICENZA IN B: FESTA AL MENTI E IN CITTA' | 17/03/2026

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