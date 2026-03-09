Modena in tv il gnocco fritto al centro della puntata di Foodish in onda stasera

Stasera alle 20.30 su Tv8 va in onda una puntata di Foodish dedicata a Modena, con un focus sul gnocco fritto. La trasmissione si concentra su alcuni locali della città che propongono questa specialità, mettendoli sotto i riflettori. La puntata evidenzia le differenze tra i vari posti e mette in luce quale locale possa essere considerato il più

Il programma condotto da Joe Bastianich ha fatto tappa in città mettendo in gara quattro diversi locali per quanto riguarda il "re" dei nostri prodotti enogastronmici. Dalle 20.30 su Tv8 Questa sera alle 20.30, in prima visione su Tv8, i riflettori si accenderanno sulla nostra città per scoprire quale locale propone il gnocco fritto più "Foodish" di tutta Modena. Le riprese della puntata risalgono allo scorso dicembre, quando la troupe guidata dal carismatico Joe Bastianich è sbarcata all'ombra della Ghirlandina. A contendersi lo scettro saranno il Bar Tiffany, il Bar Manà, il Ristorante Strada Facendo e il Ristorante Frigieri. Il... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

