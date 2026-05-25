Ferdinando Croce | Indicazioni attendibili su esito finale ma il centrodestra può costruire alternativa
Dopo lo scrutinio delle prime cinque sezioni, il sindaco uscente guida con un vantaggio, mentre il centrodestra mantiene indicazioni attendibili sull'esito finale. Ferdinando Croce, dirigente regionale a sostegno di un candidato avversario, ha affermato che il centrodestra può comunque costruire un’alternativa. I risultati mostrano una certa stabilità nei dati iniziali, ma non modificano la posizione attuale del primo classificato. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, e il conteggio prosegue.
“Indicazioni attendibili su esito finale, ma il centrodestra può costruire alternativa”. Così Ferdinando Croce, dirigente regionale a sostegno di Marcello Scurria, commenta i risultati dopo lo scrutinio delle prime cinque sezioni che vedono in testa il sindaco uscente Federico Basile. “Positivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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