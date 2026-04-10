La sicurezza non è solo ordine pubblico ma una piattaforma dove il cittadino può costruire ogni sua libertà
La sicurezza rappresenta una priorità per il Paese, andando oltre il semplice mantenimento dell’ordine pubblico. È considerata una base su cui i cittadini possono esercitare le proprie libertà, secondo quanto affermato in occasione del 174° anniversario di una istituzione. In questa occasione si è ricordata come la richiesta di sicurezza sia una delle esigenze più sentite dalla popolazione, sottolineando la responsabilità di chi si occupa di garantirla.
"La richiesta di sicurezza corrisponde a una delle esigenze più avvertite dal Paese ed è un obiettivo di grande responsabilità, tanto che nel celebrare il 174 anniversario della nostra fondazione lo facciamo sotto l'egida del motto #EsserciSempre che potrebbe apparire retorico, ma in realtà. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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