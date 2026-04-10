La sicurezza non è solo ordine pubblico ma una piattaforma dove il cittadino può costruire ogni sua libertà

La sicurezza rappresenta una priorità per il Paese, andando oltre il semplice mantenimento dell’ordine pubblico. È considerata una base su cui i cittadini possono esercitare le proprie libertà, secondo quanto affermato in occasione del 174° anniversario di una istituzione. In questa occasione si è ricordata come la richiesta di sicurezza sia una delle esigenze più sentite dalla popolazione, sottolineando la responsabilità di chi si occupa di garantirla.