Felice Maniero ha tre processi sospesi, tra cui quello per lesioni personali. La perizia psichiatrica, già redatta, non è ancora stata consegnata ai tribunali. La valutazione riguarda l’incapacità di intendere e volere di Maniero. La consegna della perizia è necessaria per procedere con il processo. Al momento, non ci sono date ufficiali per la prossima udienza.

VENEZIA - La perizia è già stata scritta, ma non è stata ancora consegnata ai tribunali e così anche il processo che vede Felice Maniero accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di un poliziotto e di un medico, è stato “congelato”. Ed è il terzo procedimento che si ferma, in attesa del deposito della perizia della dottoressa Paola Ognibene, che ha visitato Faccia d’angelo un mesetto fa. La psichiatra è stata incaricata dal tribunale di Brescia di stabilire se Faccia d’angelo sia capace di stare in giudizio. La documentazione medica presentata dal legale di Maniero, l’avvocato Rolando Iorio, ha infatti obbligato prima il... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Felice Maniero, tre processi sospesi: serve la perizia psichiatrica sull'incapacità di intendere e volere

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Felice Maniero, l'ex boss avrà l'amministratore di sostegno

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