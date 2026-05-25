Il Como ha ottenuto la qualificazione alla Champions League 202627, segnando una vittoria storica nel calcio italiano. La squadra ha superato le aspettative e raggiunto un traguardo che rappresenta un cambiamento significativo nel panorama sportivo nazionale. Questa qualificazione apre nuove prospettive per il club e segna un risultato inedito per la sua storia. La notizia ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio, sottolineando l’impresa compiuta dalla squadra.

Il Como ha scritto una pagina epica, incredibile, del calcio italiano: qualificazione in Champions League (edizione 202627), un traguardo che profuma di impresa e di rivoluzione culturale. O meglio ancora di capolavoro tecnico e mentale. Merito di un Cesc Fabregas visionario, moderno, capace di ribaltare ogni pronostico con idee, leadership, coraggio e qualità. Lo avevamo già elogiato nei mesi scorsi: un Cesc che gioca a calcio per vincere e convincere. Un allenatore che l’indimenticato e vincente patron Milan Silvio Berlusconi avrebbe probabilmente voluto nel suo Diavolo Rossonero. Una lezione, quella del grande mister Cesc Fabregas, che contrasta apertamente il vecchio “risultatismo” tanto caro ad alcuni tecnici italiani, Allegri in primis. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Fabregas e Como in Champions 2027: notti che ‘stendono’ il risultatismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabregas mister emergente pronto per top club: altro che risultatismoDurante l’estate in Versilia, una scena ha catturato l’attenzione: un giovane allenatore si è distinto come una figura emergente nel calcio italiano,...

Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Nazionale o Champions con il Como? Ecco cosa penso»Da Cunha ha parlato di Fabregas, affermando di aver sempre creduto che sarebbe diventato un grande allenatore.

Temi più discussi: Como in paradiso, la Champions è realtà: la squadra di Fabregas fa la storia (non un miracolo); Cremonese-Como, Fabregas: Con la Champions cambierà anche il nostro mercato; Fabregas: Siamo passati dal cambiarci in un bar alla Champions. È un traguardo incredibile; Fabregas sogna la Champions League e blinda Nico Paz, 'niente Inter'.

Gasperini e Fabregas in Champions League, Allegri (e la Juve di Spalletti) in Europa League. È ufficiale: il Dio del calcio esiste. Dopo Madama tracolla anche l'orrido Milan di Allegri (6 sconfitte nelle ultime 10 gare): è il trionfo di Roma e Como e dei loro formid x.com

Fabrizio Romano: Andoni Iraola è molto interessato a diventare il nuovo allenatore del Chelsea, gli piacerebbe continuare in Premier League. Fabregas sta programmando la prossima stagione con il Como, e il Como pensa che rimarrà, ma se il Chelsea si im reddit

Como in Champions, Fabregas: Stavolta non gli do la carta di credito. Festa in discoteca a MilanoCesc Fabregas ha parlato della festa Champions del suo super Como e di quello che accadrà dopo le promesse in caso di risultato ... fanpage.it

Cesc Fabregas: Un capolavoro, siamo in Champions con i ragazziniE’ stata grande festa a Cremona per Cesc Fabregas e la sua squadra per il traguardo storico conquistato dal Como, che giocherà nella Champions League 2026-2027. In sede di commento l’allenatore del Co ... espansionetv.it