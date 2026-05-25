Il Gran Premio del Canada 2026 si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Lando Norris ha dichiarato di aver fatto una scelta di partenza sbagliata, ma di essere comunque soddisfatto di aver osato. La gara ha visto varie strategie e cambi di posizione lungo il circuito, con Antonelli che ha conquistato il primo posto.

Si è conclusa con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Montreal, l’italiano ha condotto una gara intelligente, non prendendo rischi dopo quelli nella Sprint, e firmando il quarto successo consecutivo. Il giovane bolognese allunga ancora nella classifica piloti, complice anche il ritiro del suo compagno di squadra George Russell. Seconda posizione dietro al classe 2006 per la Ferrari di Lewis Hamilton. Il britannico aveva dato nel corso del weekend la sensazione di essere veloce ed in gara si è confermato, vincendo la battaglia con Max Verstappen, terzo all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: ” Scelta della partenza sbagliata, contento di aver osato”

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