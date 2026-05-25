Erasmus+ tutte le novità | il settennio 28 34 rientra il Regno Unito destinazioni top Come accreditarsi

Da orizzontescuola.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo settennio di Erasmus+ copre il periodo 2028-2034 e include nuovamente il Regno Unito tra le destinazioni ammesse. Il programma, attivo dal 1987, sostiene scambi e mobilità nel settore dell'istruzione superiore e della formazione. Sono state aggiornate le modalità di accreditamento per le istituzioni e le modalità di partecipazione. Le destinazioni più richieste continuano a essere le principali città europee, con alcuni paesi che registrano un aumento delle iscrizioni rispetto al passato.

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Sono molte le curiosità e soprattutto i numeri che riguardano il mondo Erasmus e che forse non tutti conoscono. Cominciamo da qualche data di riferimento: il Programma si struttura in settenni, quello in corso terminerà nel 2027 ed era partito nel 2021, e mentre da tempo sono in essere incontri e discussioni che hanno ormai definito il regolamento del nuovo periodo di 7 anni, dal 2028 al 2034, proprio in questi giorni il Consiglio europeo ha concordato la propria posizione su tale regolamento. Innanzitutto ha aggiornato il modello di governance del programma Erasmus+ per rafforzare i poteri di controllo degli Stati membri, ha ripristinato il... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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