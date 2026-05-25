Entra in un negozio per rubare e minaccia due donne
Grosseto, 25 maggio 2026 – Entra in un pubblico esercizio in via Matteotti, prende qualcosa da mangiare e poi se ne va senza pagare minacciando sia una dipendente che una cliente che avevano tentato di interrompere la sua azione: “Voi dovete state molto attente.”, ha detto alle due donne rimaste comprensibilmente intimorite. L’uomo, intorno alle 14, è entrato nel negozio dove in quel momento si trovavano soltanto la cliente e la dipendente che, però, era momentaneamente sul retro. Lo straniero si è avvicinato ad uno scaffale dal quale ha preso alcuni prodotti, avvicinandosi poi alla porta per uscire. La cliente ha quindi richiamato l’attenzione della dipendente e quest’ultima ha chiesto all’uomo di passare dalla cassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
She Walked Into a Human Store… Looking for Her Sister | Ryns Search | Siren S01E02
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