Crisi Giochi Preziosi Casati | Lavoratori da salvaguardare anche in caso di cessione dei punti vendita

Nella mattinata di giovedì 7 maggio si è tenuta un’audizione in commissione Attività produttive riguardante la crisi di un’azienda del settore giochi. Durante l’incontro, sono stati discussi i possibili interventi per tutelare i lavoratori, anche nel caso di una cessione dei punti vendita. È stato sottolineato come la salvaguardia dell’occupazione rappresenti un obiettivo prioritario per le parti coinvolte.

Si è svolta nella mattinata di giovedì 7 maggio in commissione Attività produttive l’audizione, richiesta urgentemente dal consigliere bergamasco del PD Davide Casati in merito alla situazione del Gruppo Giochi Preziosi di Milano con la proprietà, Filcams Cgil Lombardia, Fisascat Cisl Lombardia, Uiltucs Lombardia, il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano e la direzione generale regionale Lavoro e Sviluppo economico. “Un momento importante e necessario – dichiara il consigliere dem – per chiarire in sede istituzionale strategie e impegni da parte della proprietà e favorire il confronto con le rappresentanze sindacali intervenute....🔗 Leggi su Bergamonews.it

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