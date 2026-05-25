Enrico Galiano sul burnout a scuola | C’è sempre più pressione bisogna essere appassionati e psicologi ma la società ci considera dei babysitter

Enrico Galiano ha sottolineato che gli insegnanti devono affrontare una crescente pressione, richiedendo competenze di passione e capacità psicologiche. Ha evidenziato come spesso la società li consideri semplicemente come babysitter, ignorando le sfide legate al burnout. Galiano, riconosciuto tra i docenti più influenti, ha condiviso il suo metodo di approccio alla classe all'inizio di ogni lezione.

Enrico Galiano, insegnante e scrittore, inserito dal Sole 24 Ore tra i docenti più influenti d’Italia, racconta al Corriere della Sera come si approccia alla classe, appena entrato in aula. Durante l’appello, infatti, non inizia subito a interrogare o spiegare, chiede invece ai suoi alunni come stanno. L’insegnante ritiene essenziale prestare attenzione al clima emotivo della classe prima di affrontare le materie scolastiche. L’insegnante delinea nell’intervista una situazione difficile per chi lavora nella scuola. Spiega che le pressioni sono in costante aumento, descrivendo un panorama lavorativo in cui viene richiesto un impegno sempre maggiore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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