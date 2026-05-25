Emozioni e risultati del 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il “20° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà” di nuoto si è concluso con la premiazione finale. Durante l’evento, atleti di diverse categorie hanno gareggiato in varie discipline, ottenendo risultati che sono stati celebrati con entusiasmo. Le vasche sono state animate da molteplici record personali e prestazioni di rilievo, mentre il pubblico ha seguito le competizioni con attenzione fino alla fine.

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Il “20° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà” di nuoto ha regalato emozioni fino alla premiazione conclusiva. La manifestazione, ben organizzata da Asd Piskeo Team e Mirko Piskeo Onlus in sinergia con l’Università degli Studi di Messina, si è svolta in tre intense giornate nella piscina scoperta. 🔗 Leggi su Today.it

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