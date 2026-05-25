Emozioni e risultati del 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà

Notizia in breve

Il “20° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà” di nuoto si è concluso con la premiazione finale. Durante l’evento, atleti di diverse categorie hanno gareggiato in varie discipline, ottenendo risultati che sono stati celebrati con entusiasmo. Le vasche sono state animate da molteplici record personali e prestazioni di rilievo, mentre il pubblico ha seguito le competizioni con attenzione fino alla fine.