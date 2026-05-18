Sta per alzarsi il sipario sul 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà
Mercoledì alle 10.00 si terrà nella Sala Senato dell’Università degli Studi di Messina la presentazione del 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà. L’evento segna la ventennale edizione di questa competizione sportiva, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. La cerimonia prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e organizzatori, che illustreranno il programma e le modalità di svolgimento della gara. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni in diverse località.
Verrà presentato mercoledì (ore 10.00), nella Sala Senato dell’Università degli Studi di Messina, il "20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà". La manifestazione di nuoto è in programma, da venerdì a domenica, nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, organizzata dall’Asd. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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