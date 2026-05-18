Sta per alzarsi il sipario sul 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì alle 10.00 si terrà nella Sala Senato dell’Università degli Studi di Messina la presentazione del 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà. L’evento segna la ventennale edizione di questa competizione sportiva, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. La cerimonia prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e organizzatori, che illustreranno il programma e le modalità di svolgimento della gara. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni in diverse località.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Verrà presentato mercoledì (ore 10.00), nella Sala Senato dell’Università degli Studi di Messina, il "20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà". La manifestazione di nuoto è in programma, da venerdì a domenica, nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, organizzata dall’Asd. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Pugilato, cala il sipario sul Trofeo delle Aquile 2026 a Lignano Sabbiadoro – ReplayIl Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro ha ospitato con successo l’edizione 2026 del Trofeo delle Aquile, torneo internazionale dedicato...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web