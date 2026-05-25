A Tirrenia è stata consegnata una sala operativa mobile ad alta tecnologia, destinata alle emergenze regionali. La struttura è stata consegnata per migliorare il coordinamento e la logistica sul campo durante le emergenze. La consegna si inserisce in un progetto di potenziamento delle risorse mobili per le operazioni di soccorso. La sala operativa sarà utilizzata per coordinare interventi e gestire situazioni di emergenza in modo più efficiente. La consegna è avvenuta in una cerimonia ufficiale.

TIRRENIA – Il sistema di emergenza regionale compie un ulteriore passo in avanti sul fronte della logistica e del coordinamento. La Colonna mobile del Dipartimento della Protezione civile della Toscana ha infatti integrato nel proprio parco mezzi una nuova unità, destinata a operare come posto di comando avanzato. La strumentazione è frutto di una donazione congiunta da parte del Distretto Rotary 2071 e di ANPAS. La consegna ufficiale della struttura è avvenuta a Tirrenia. L’occasione è stata fornita dalla tre giorni del congresso organizzato dal Rotary, intitolato Ambiente e Protezione Civile, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Regione, Dika, del governatore rotariano Giorgio Odello e dei rappresentanti delle forze di Protezione civile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Emergenze e logistica sul campo, a Tirrenia la consegna di una sala operativa mobile ad alta tecnologia

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