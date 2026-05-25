Alle 15 si sono chiuse le urne in 50 dei 600 Comuni veneti coinvolti nelle elezioni comunali. Sono iniziati gli spogli delle schede, mentre nella provincia di Venezia il candidato Venturini ottiene il 52,2% dei voti secondo la quarta proiezione di Opinio per Rai. Nella stessa provincia, Martella riceve il 38%. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Elezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio delle schede: 8 Comuni sono in provincia di Belluno, 12 a Padova, 1 a Rovigo, 6 a Treviso, 3 a Venezia, 10 a Verona, 10 a Vicenza. Di questi, sette (Venezia, Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, San Bonifacio, Arzignano, Lonigo), sono sopra i 15mila abitanti e per scoprire chi sarà il primo cittadino potrebbe esserci la necessità di attendere il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sono, invece, 11 i Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. A Venezia affluenza in calo (-6,36%) Nel Comune di Venezia affluenza in calo (-6,36%): 55,87% contro il 62,23% del settembre 2020. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni Venezia: Venturini 52,2%, Martella 38% nella quarta proiezione Opinio per Rai

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