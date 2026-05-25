Elezioni Venezia | Venturini 51,5% Martella 38,5% nella quarta proiezione Opinio per Rai

Da ilgazzettino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quarta proiezione pubblicata da Opinio per Rai, il candidato con il maggior consenso ha ottenuto il 51,5%, mentre l'altro si ferma al 38,5%. Le urne sono state chiuse alle 15 per le elezioni comunali in 50 dei 600 Comuni veneti coinvolti, con lo spoglio delle schede già iniziato. Tra i Comuni interessati, otto si trovano in provincia.

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Elezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio delle schede: 8 Comuni sono in provincia di Belluno, 12 a Padova, 1 a Rovigo, 6 a Treviso, 3 a Venezia, 10 a Verona, 10 a Vicenza. Di questi, sette (Venezia, Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, San Bonifacio, Arzignano, Lonigo), sono sopra i 15mila abitanti e per scoprire chi sarà il primo cittadino potrebbe esserci la necessità di attendere il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sono, invece, 11 i Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. A Venezia affluenza in calo (-6,36%) Nel Comune di Venezia affluenza in calo (-6,36%): 55,87% contro il 62,23% del settembre 2020. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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