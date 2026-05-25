Elezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio delle schede: 8 Comuni sono in provincia di Belluno, 12 a Padova, 1 a Rovigo, 6 a Treviso, 3 a Venezia, 10 a Verona, 10 a Vicenza. Di questi, sette (Venezia, Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, San Bonifacio, Arzignano, Lonigo), sono sopra i 15mila abitanti e per scoprire chi sarà il primo cittadino potrebbe esserci la necessità di attendere il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sono, invece, 11 i Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. A Venezia affluenza in calo (-6,36%) Nel Comune di Venezia affluenza in calo (-6,36%): 55,87% contro il 62,23% del settembre 2020. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni Venezia: Venturini 51,5%, Martella 38,5% nella quarta proiezione Opinio per Rai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Venezia tornerà a sinistra TUTTI I SONDAGGI

Notizie e thread social correlati

Elezioni Venezia: Venturini 51%, Martella 38,6% nella seconda proiezione Opinio per RaiNelle elezioni a Venezia, Venturini ha ottenuto il 51% delle preferenze, mentre Martella ha raggiunto il 38,6% secondo la seconda proiezione di...

Elezioni Venezia: Venturini 51,9%, Martella 38,4% nella terza proiezione Opinio per RaiNella terza proiezione di Opinio per Rai, Venturini ottiene il 51,9% dei voti, mentre Martella si ferma al 38,4%.

Temi più discussi: Cosa dicono i sondaggi sulle elezioni comunali di Venezia 2026; Elezioni comunali, a Venezia duecentomila alle urne. Alle 23 affluenza al 41,8 per cento; Elezioni, affluenza in calo: a Venezia ha votato il 41,7%. In Veneto flessione di 7 punti, più elevata della media italiana; In Veneto al voto per le amministrative in 51 Comuni.

Elezioni amministrative, exit poll: Venezia: Venturini 47-51% Martella 40-44% Boldrin 2,5-4,5% Reggio Calabria: Cannizzaro 64-68% Battaglia 21-25% Salerno: De Luca 56-60% Lanocita 14-18% Marenghi 14-18% Messina: Basile 51- x.com

[Megathread] Elezioni amministrative 2026 - Primo turno reddit

Elezioni Venezia: Venturini 51,9%, Martella 38,4% nella terza proiezione Opinio per RaiElezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio ... msn.com

Risultati elezioni comunali Venezia, in vantaggio Simone Venturini (centrodestra)Leggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni comunali Venezia, in vantaggio Simone Venturini (centrodestra) ... tg24.sky.it