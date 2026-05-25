Elezioni Venezia prima proiezione | Venturini cdx 51% Martella campo largo 38,6%

Da ilmessaggero.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima proiezione delle elezioni a Venezia assegna il 51% a Venturini del centrodestra e il 38,6% a Martella del campo largo. Tra i candidati figurano anche Agirmo, Boldrin, Corò, Del Zotto, Martini, Vernier e altri.

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Roberto Agirmo, Michele Boldrin, Luigi Corò, Pierangelo Del Zotto, Andrea Martella, Giovanni Andrea Martini, Simone Venturini e Claudio Vernier. Questi gli otto candidati sindaco al Comune di Venezia. Dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro, la Serenissima si prepara a una nuova fase, con il campo largo che punta a espugnare la città. Venezia, infatti, è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra: è il capoluogo di Regione del Veneto, fortino della Lega. Affluenza in calo Il servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noti i dati dell’affluenza definitiva alle comunali, a votare è stato il 55,87% degli oltre 200mila elettori aventi diritto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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