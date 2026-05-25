Elezioni Venezia gli exit poll | Venturini cdx 47-51% Martella campo largo 40-44% Affluenza in calo

Da ilmessaggero.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni a Venezia, gli exit poll indicano che il candidato di centrodestra, Venturini, ottiene tra il 47 e il 51 per cento dei voti, mentre il candidato di centrosinistra, Martella, si attesta tra il 40 e il 44 per cento. L’affluenza alle urne risulta in calo rispetto alle consultazioni precedenti. Tra i partecipanti alle elezioni figurano diversi esponenti politici e candidati, tra cui Agirmo, Boldrin, Corò, Del Zotto, Martini, Vernier e altri.

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Roberto Agirmo, Michele Boldrin, Luigi Corò, Pierangelo Del Zotto, Andrea Martella, Giovanni Andrea Martini, Simone Venturini e Claudio Vernier. Questi gli otto candidati sindaco al Comune di Venezia. Dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro, la Serenissima si prepara a una nuova fase, con il campo largo che punta a espugnare la città. Venezia, infatti, è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra: è il capoluogo di Regione del Veneto, fortino della Lega. Affluenza in calo Il servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noti i dati dell’affluenza definitiva alle comunali, a votare è stato il 55,87% degli oltre 200mila elettori aventi diritto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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