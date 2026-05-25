Elezioni Senigallia Marco Binci | In caso di ballottaggio vedremo chi sposerà il nostro programma

Marco Binci di Rinasce Italia ha dichiarato che in caso di ballottaggio decideranno chi sosterrà in base a chi adotterà il loro programma. È stato il primo candidato a presentarsi in sala stampa, spiegando che la sua candidatura mira a portare avanti un progetto politico nato a Senigallia ma con ambizioni anche oltre.

Il primo dei candidati a sindaco ad arrivare in sala stampa è Marco Binci di Rinasce Italia: «Anzitutto volevamo essere a queste elezioni per presentare il nostro progetto politico che parte da Senigallia ma non vuole fermarsi qui. Quindi è un'esperienza importante per crescere. Abbiamo portato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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