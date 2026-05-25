Elezioni Imola Vacchi annuncia il governo ombra Ferrari punta il dito sull' astensionismo

Durante le elezioni a Imola, uno dei candidati ha annunciato la creazione di un governo ombra, mentre un altro ha criticato l’alta percentuale di astensionismo. Marco Panieri ha celebrato la vittoria con un risultato senza precedenti, mentre gli altri candidati hanno commentato i risultati, evidenziando il divario rispetto al vincitore. La campagna elettorale si è conclusa con un’affluenza più bassa rispetto alle precedenti consultazioni.

Mentre Marco Panieri festeggia una vittoria senza precedenti, gli altri candidati tirano le somme di una campagna elettorale che li ha visti tutti lontanissimi dal vincitore.Vacchi: “Risultato storico per Fdi”Nicolas Vacchi, che ha ottenuto il 19,46% dei voti con 5.874 preferenze, ha commentato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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