Elezioni Comunali San Paolo Bel Sito 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a San Paolo Bel Sito. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali verranno comunicati nelle prossime ore. Nessuna informazione è ancora disponibile sui candidati o sui numeri di voto. Le operazioni di scrutinio sono in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a San Paolo Bel Sito per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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