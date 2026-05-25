Elezioni Comunali Mugnano 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Mugnano. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede elettorali. I risultati ufficiali non sono ancora stati comunicati. Le operazioni di scrutinio sono in corso e si attendono gli esiti definitivi. Nessuna altra informazione sui candidati o le liste è stata resa pubblica.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Mugnano per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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