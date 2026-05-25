Elezioni Comunali Massa Lubrense 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Massa Lubrense. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati delle votazioni sono stati pubblicati nelle ore successive, aggiornando la situazione politica del comune. La consultazione ha coinvolto gli elettori locali per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Massa Lubrense per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota

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