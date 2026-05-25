Elezioni Comunali Lacco Ameno 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali a Lacco Ameno. Al termine della votazione, subito dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. Nessuna informazione sui candidati o sui numeri precisi ancora disponibile.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Lacco Ameno per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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ELEZIONI LACCO AMENO, DANTE DE LUISE: PRIORITÀ ALLE ZONE LIMITROFE

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