L’affluenza alle elezioni comunali in provincia di Bergamo è scesa del 9,44% rispetto alle precedenti consultazioni. Sono iniziate le operazioni di spoglio, che vengono seguite in tempo reale sul sito dedicato. Sono stati eletti già tre candidati come sindaco, senza che siano stati ancora ufficializzati i risultati completi.

AMMINISTRATIVE. Scatta lo spoglio: seguilo in diretta sul nostro sito. Già eletti tre sindaci «in pectore». Affluenza giù: oggi 58,02%, cinque anni fa era stato il 66,44%. Seggi chiusi, per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio inizia lo spoglio dei voti. Sono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati ad eleggere il sindaco: Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Solto Collina, Sorisole e Valleve. In tre di questi - Fuipiano, Mezzoldo e Valleve - correva un solo candidato: bastava raggiungere il quorum del 40%, risultato centrato in tutti e tre già nella serata di domenica 24 maggio, per ottenere l’elezione «in pectore». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Elezioni comunali in provincia di Bergamo: crolla l’affluenza -9,44%

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