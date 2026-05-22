Il prossimo 24 e 25 maggio si terranno le elezioni in 37 Comuni del Lazio, coinvolgendo oltre 251 mila cittadini. In questa tornata elettorale, gli elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. La consultazione riguarda diverse amministrazioni locali, con il voto distribuito su più giorni. Questa fase si inserisce nel ciclo elettorale regionale e comunale che si svolge nel territorio durante l’anno.

Sono oltre 251 mila gli elettori chiamati alle urne nei 37 Comuni del Lazio in cui si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale il 24 e 25 maggio. Nei municipi con più di 15 mila abitanti è previsto un eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno qualora nessuno dei candidati raggiunga il 50% più un voto. Nel Lazio i Comuni sopra questa soglia sono nove: sette in provincia di Roma (Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo), uno in provincia di Latina (Fondi) e uno in provincia di Viterbo (Civita Castellana). Sono invece cinque i Comuni in cui si vota in anticipo rispetto... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Elezioni, nel Lazio 37 Comuni e 251 mila abitanti al voto il 24 e 25 maggio

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