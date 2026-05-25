Elezioni comunali Donzelli | I sogni della sinistra s’infrangono con la realtà dei fatti
Durante le elezioni comunali, un rappresentante politico ha commentato i risultati, affermando che i sogni della sinistra si scontrano con la realtà. Ha citato le dichiarazioni di una leader del partito, che aveva detto che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio per il governo nazionale. La risposta è stata che il messaggio è arrivato e si continuerà sulla stessa strada.
“Normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarne un risultato nazionale, prendo atto per che la Schlein aveva dichiarato ’da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni’, il messaggio è arrivato andiamo avanti così ”. È il commento che arriva da via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia a Roma, sull’esito delle elezioni di oggi. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolinea soprattutto l’esito del risultato di Venezia, dove il centrodestra vince, un po’ a sorpresa, al primo turno. E a questo dato Donzelli evidenzia come nel centrosinistra “si... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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