Elezioni comunali Donzelli | I sogni della sinistra s’infrangono con la realtà dei fatti

Da ilfattoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali, un rappresentante politico ha commentato i risultati, affermando che i sogni della sinistra si scontrano con la realtà. Ha citato le dichiarazioni di una leader del partito, che aveva detto che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio per il governo nazionale. La risposta è stata che il messaggio è arrivato e si continuerà sulla stessa strada.

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