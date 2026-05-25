Elezioni comunali a Salerno De Luca in vantaggio

Alle ore 15 di oggi, le urne per le elezioni comunali sono state chiuse. A Salerno, con l’80% dei seggi scrutinati, un exit poll indica una vittoria netta per l’ex candidato sindaco, con una percentuale di preferenze tra il 56 e il 60%. Nessun altro candidato si avvicina a questa cifra. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.

Dalle ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio, le urne per votare alle elezioni comunali sono chiuse. A Salerno, con una copertura dell'80%, l'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, registra la netta affermazione di Vincenzo De Luca che ha una forbice tra il 56 e il 60% delle preferenze. 🔗 Leggi su Today.it

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