Elezioni comunali 2026 nel Comasco | affluenza spoglio e risultati in tempo reale

Alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, sono stati resi noti i dati definitivi sull’affluenza alle urne in dieci comuni della provincia di Como. Si sono concluse le operazioni di spoglio delle schede per l’elezione di sindaci e consigli comunali, con i risultati in tempo reale. I cittadini hanno espresso le loro preferenze in una giornata di voto che si è svolta senza particolari incidenti.

Usciranno alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, i dati definitivi dell’affluenza nei dieci comuni della provincia di Como chiamati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede, con i primi risultati attesi nel pomeriggio. Questa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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