Elezioni comunali 2026 nel Comasco | affluenza spoglio e risultati in tempo reale

Da quicomo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, sono stati resi noti i dati definitivi sull’affluenza alle urne nei dieci comuni della provincia di Como coinvolti nelle elezioni comunali del 2026. Lo spoglio dei voti è in corso e i risultati ufficiali saranno disponibili a breve. Le operazioni riguardano l’elezione di sindaci e consigli comunali. Non sono stati ancora comunicati i numeri precisi né le percentuali di partecipazione.

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Usciranno alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, i dati definitivi dell’affluenza nei dieci comuni della provincia di Como chiamati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede, con i primi risultati attesi nel pomeriggio. Questa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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