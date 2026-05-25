Elezioni arriva la batosta | ora cambia tutto!

Da tvzap.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le prime ore di voto, si è registrato un calo della partecipazione rispetto alle precedenti elezioni comunali. Le schede consegnate ai seggi sono state inferiori del 15% rispetto alla stessa fascia oraria di cinque anni fa. La percentuale di affluenza si attesta intorno al 20% alle ore 12, con variazioni significative tra le diverse regioni. Questi dati indicano una risposta più contenuta dell’elettorato nel primo giorno di votazioni.

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I primi riscontri sull’andamento del voto nelle elezioni comunali offrono un’indicazione immediata del livello di partecipazione e della risposta dell’elettorato nelle diverse aree del Paese. Il quadro che emerge nelle prime rilevazioni della giornata evidenzia uno scostamento rispetto alla precedente tornata, con differenze significative tra regione e regione. Affluenza alle elezioni amministrative: il dato delle ore 23. In base ai dati disponibili, ancora parziali, l’ affluenza alle urne rilevata alle ore 23 si attesta a livello nazionale al 46,50%. Nella stessa fascia oraria della precedente tornata elettorale il dato era pari al 50,22%, indicando quindi una diminuzione complessiva della partecipazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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