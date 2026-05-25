Elezioni amministrative nel Sannio tutti gli eletti | sconfitto un sindaco leghista

Notizia in breve

In provincia di Sannio, un sindaco leghista è stato sconfitto alle elezioni amministrative. Tutti gli eletti sono stati ufficializzati, segnando la fine del turno di votazioni. Non sono stati riportati dettagli sui nomi dei candidati o sui risultati specifici di ogni comune. La tornata elettorale si è conclusa con questa sconfitta, mentre gli altri candidati hanno ottenuto i rispettivi mandati. Nessun altro dettaglio sui numeri o sulle percentuali di voto è stato fornito.