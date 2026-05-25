Elezioni amministrative nel Sannio tutti gli eletti | sconfitto un sindaco leghista
In provincia di Sannio, un sindaco leghista è stato sconfitto alle elezioni amministrative. Tutti gli eletti sono stati ufficializzati, segnando la fine del turno di votazioni. Non sono stati riportati dettagli sui nomi dei candidati o sui risultati specifici di ogni comune. La tornata elettorale si è conclusa con questa sconfitta, mentre gli altri candidati hanno ottenuto i rispettivi mandati. Nessun altro dettaglio sui numeri o sulle percentuali di voto è stato fornito.
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude il turno delle elezioni amministrative nel Sannio con un dato politico chiaro: otto sindaci uscenti vengono riconfermati, mentre a Calvi cade il primo cittadino leghista Armando Rocco, sconfitto da Vincenzo Parziale in una delle sorprese più rilevanti della tornata elettorale. A Sant’Agata de’ Goti, invece, si impone Giovannina Piccoli che supera Carmine Valentino dopo uno scrutinio molto seguito e combattuto fino alle ultime sezioni. Tra le conferme più nette c’è quella di Giovanni Caporaso a Telese Terme, rieletto con circa il 75% delle preferenze. Largo successo anche per Domenico Vessichelli a Paduli, dove il sindaco uscente ha ottenuto 1993 voti contro i soli 556 dello sfidante Daniele Bonavita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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