Oltre 6 milioni di italiani sono alle urne per le elezioni amministrative, che riguardano il rinnovo delle giunte comunali. Le votazioni si svolgono in diverse città e comuni italiani, con seggi aperti per tutta la giornata. I cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi rappresentanti locali. Non sono stati segnalati problemi rilevanti nelle operazioni di voto. Le urne rimarranno aperte fino a sera, quando si conosceranno i risultati.

Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne in queste elezioni amministrative per il rinnovo delle giunte comunali. Poco meno di 750 i comuni chiamati al voto, di cui ben 18 capoluoghi. Come ormai da prassi consolidata delle ultime consultazioni, i seggi rimarranno aperti fino alle 15 di lunedì, dopodiché sarà l’ora degli exit poll e dello spoglio dei voti. Dove si vota. La lente è puntata su 18 capoluoghi, uno di Regione e 17 di Provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Non possono essere che loro a dettare il ritmo narrativo di queste elezioni amministrative, con il ballottaggio, laddove sarà necessario, fissato per il 7 e l’8 giugno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni amministrative: al voto 6 milioni di italiani, nuovo test per il governo

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Elezioni amministrative, la guida al voto

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