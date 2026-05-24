elezioni amministrative 2026 al voto in 750 comuni un test locale e politico con uno sguardo al 2027

Il 23 maggio 2026 si sono svolte le elezioni amministrative in circa 750 Comuni, di cui 661 nelle Regioni a statuto ordinario e il resto in quelle a statuto speciale. Le consultazioni hanno riguardato le amministrazioni comunali, con elettori chiamati alle urne per rinnovare i sindaci e i consigli comunali. La tornata elettorale si inserisce come un test politico e locale in vista del 2027.

Roma, 23 maggio 2026 – Quasi 750 Comuni al voto, 661 nelle Regioni a statuto ordinario e il resto in quelle a statuto speciale. Oggi, domenica e lunedì, oltre 6,2 milioni di elettori sono attesi alle urne per il rinnovo delle amministrazioni cittadine. Da Nord a Sud, tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria, dove diversi big nazionali hanno fatto tappa per le ultime miglia di questa campagna elettorale. Obiettivo, tanto del centrodestra quanto del centrosinistra, è tenere le proprie città e innescare ribaltoni, portando a casa quanti più sindaci possibile. In quest’ottica, la maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta a espugnare Venezia, dopo 11 anni consecutivi di Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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