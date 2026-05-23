Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Frosinone tutte le informazioni sul voto nei nove comuni

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani e dopodomani, 24 e 25 maggio, i residenti di nove comuni della provincia di Frosinone voteranno per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Le elezioni amministrative coinvolgono tutte le municipalità della zona, con urne aperte nelle due giornate di voto. I cittadini sono chiamati a esprimersi sulle candidature e a scegliere i rappresentanti per i prossimi anni. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dalla legge.

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Ci siamo: domani e dopodomani, 24 e 25 maggio, i cittadini di 9 comuni della provincia di Frosinone sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali.Per l'occasione, la nostra redazione seguirà le elezioni con una maratona elettorale in tempo reale: al termine. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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