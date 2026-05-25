Elefantina rimasta orfana e smarrita ritrova il suo branco in Kenya grazie ai ricercatori | il video del ricongiungimento

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’elefantina smarrita in Kenya è stata ritrovata e ricongiunta con il suo branco da un gruppo di ricercatori. Il team ha seguito e monitorato l’animale fino a condurlo di nuovo con gli altri membri della famiglia. È stato pubblicato un video che documenta il momento del ricongiungimento. La ricerca è stata condotta nell’ambito di un progetto di tutela della fauna selvatica.

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Un’elefantina smarrita in Kenya è riuscita a ritrovare la sua famiglia grazie a un team di ricercatori. Rimasta orfana, è stata poi “adottata” dalle zie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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