Elefantina rimasta orfana e smarrita ritrova il suo branco in Kenya grazie ai ricercatori | il video del ricongiungimento

Notizia in breve

Un’elefantina smarrita in Kenya è stata ritrovata e ricongiunta con il suo branco da un gruppo di ricercatori. Il team ha seguito e monitorato l’animale fino a condurlo di nuovo con gli altri membri della famiglia. È stato pubblicato un video che documenta il momento del ricongiungimento. La ricerca è stata condotta nell’ambito di un progetto di tutela della fauna selvatica.