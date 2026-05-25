Elefantina rimasta orfana e smarrita ritrova il suo branco in Kenya grazie ai ricercatori | il video del ricongiungimento
Un’elefantina smarrita in Kenya è stata ritrovata e ricongiunta con il suo branco da un gruppo di ricercatori. Il team ha seguito e monitorato l’animale fino a condurlo di nuovo con gli altri membri della famiglia. È stato pubblicato un video che documenta il momento del ricongiungimento. La ricerca è stata condotta nell’ambito di un progetto di tutela della fauna selvatica.
Un’elefantina smarrita in Kenya è riuscita a ritrovare la sua famiglia grazie a un team di ricercatori. Rimasta orfana, è stata poi “adottata” dalle zie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Un video riprende tutto: auto, uomini armati, una giornalista americana portata via a Baghdad. Il governo Usa l'aveva avvertita. Lei era rimasta per fare il suo lavoroMartedì sera a Baghdad, un video mostra un'auto che si ferma accanto a una giornalista americana mentre cammina per strada.
Ederson ritrova il campo e l’Atalanta ritrova se stessa: come il suo rientro può trasformare il finale di stagioneL'Atalanta ha riavuto Ederson in campo, un ritorno che ha portato un nuovo slancio alla squadra.