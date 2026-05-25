Ecco il nuovo consiglio provinciale | tutti i consiglieri eletti ma non votati dai cittadini

Il consiglio provinciale di Monza e Brianza si è rinnovato dopo le elezioni svoltesi domenica 24 maggio. La votazione ha coinvolto sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio, come previsto dalla normativa vigente. Tutti i consiglieri eletti sono stati scelti dai rappresentanti dei Comuni e non direttamente dai cittadini. Sono stati eletti nuovi membri e si sono verificati cambiamenti negli equilibri politici all’interno del consiglio.

Nuovi arrivi e nuovi equilibri all’interno del consiglio provinciale di Monza e Brianza. Così emerge dalle votazioni che si sono tenute nella giornata di domenica 24 maggio e che – come prevede la normativa vigente - ha coinvolto sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del territorio, chiamati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Nuovo Consiglio provinciale: la proclamazione degli eletti.

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