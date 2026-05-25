E’ un momento terribile per la comunità

Un uomo di circa trent’anni è morto in un incidente avvenuto ieri sera a Vinci. La notizia è stata comunicata dal sindaco, che ha espresso dolore per la perdita di un concittadino e calciatore noto nella zona. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, e le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. La comunità si stringe attorno ai familiari della vittima.

VINCI "Massimiliano Albini aveva la mia età – ha detto ieri sera, distrutto dal dolore, il sindaco di Vinci Daniele Vanni – era un nostro concittadino ma ha girato tanto per il calcio. E’ un momento terribile per tutta la nostra comunità. Esprimo, anche a nome di questa stessa comunità, il mio e nostro cordoglio per la famiglia di Massimiliano e per tutti coloro che ne sono stati amici e che lo conoscevano". Il primo cittadino di Vinci è rimasto a lungo, fino in serata, in via Pietramarina, nel tratto già di campagna dove si è verificato l’incidente. La tragedia di Massimiliano Albini (nella foto) è avvenuta a poche ore di distanza da un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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