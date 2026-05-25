Quindici reggiseni stanno scomparendo sotto i vestiti questa estate, con modelli che valorizzano la schiena e il décolleté. Le scollature sono tornate di tendenza e vengono indossate su maglie e abiti per mettere in evidenza la pelle abbronzata. La moda punta su capi sensuali, freschi e glamour, ideali per le giornate calde. Questo trend si riflette nella scelta di intimi che si nascondono sotto i vestiti, lasciando spazio alla visibilità delle scollature.

Sensuali, fresche e glam: le scollature quest’anno sono di moda. E questa estate le sfoggeremo ovunque, su maglie o abiti, per mettere in risalto il decollete o una schiena abbronzata. Ma c’è un problema: quale reggiseno indossare? A tutte è capitato, almeno una volta, davanti ad un abito scollato semplicemente perfetto, chiedersi quale sia il reggiseno giusto da indossare sotto. Evitare ganci, spalline e bretelline d’altronde è essenziale: questi dettagli infatti rischiano di rendere pessima la resa finale e di distogliere l’attenzione dalla scollatura. La soluzione potrebbe essere quella di non indossare il reggiseno, ma non tutte le donne si sentono a proprio agio ad uscire senza il proprio bra, soprattutto se hanno un seno abbondante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - È l’estate delle scollature sulla schiena e non: 17 reggiseni da provare che scompaiono sotto il vestito

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